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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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توابع خروج قطار أسوان عن مساره: ارتباك الحركة وتأخر بعض الرحلات

توابع خروج قطار أسوان عن مساره: ارتباك الحركة وتأخر بعض الرحلات

بالفيديو| لحظة الإفراج عن عهد التميمي من سجون الاحتلال الإسرائيلي

بالفيديو| لحظة الإفراج عن عهد التميمي من سجون الاحتلال الإسرائيلي

محمد الغيطي مهاجما ميدو: "إيه التفاهة اللي أنت فيها دي.. خلي عندك دم"

محمد الغيطي مهاجما ميدو: "إيه التفاهة اللي أنت فيها دي.. خلي عندك دم"

مصرع 3 أشخاص في تصادم توك توك بسيارة على طريق "أسيوط- سوهاج"

مصرع 3 أشخاص في تصادم توك توك بسيارة على طريق "أسيوط- سوهاج"

"السكة الحديد": رفع قطار أسوان المنكوب.. وتخصيص سيارات لنقل المواطنين

"السكة الحديد": رفع قطار أسوان المنكوب.. وتخصيص سيارات لنقل المواطنين

الغيطي مهاجما نقابة الأطباء بسبب "عنتيل الدقهلية": "ردودكم ماسخة"

الغيطي مهاجما نقابة الأطباء بسبب "عنتيل الدقهلية": "ردودكم ماسخة"

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بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته

بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

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