قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الحالي يعاني الكثير من العيوب، معقبًا: "ولادنا يستحقوا أفضل من كده، السيستم كله مش شغال، ومضيعين فلوسنا وجهدنا، لكن هل الولاد اتعلموا بجد دول إتأذوا".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي": "سنحاول القيام بدورنا وتعليم أولادنا، لكن على الأهالي أن يساعدونا، ويجب أن ينقلوا ثقافة التعلم لأولادهم"، موضحًا: "متسألهومش عن الدرجات، وعن اللغة اللي أتقنها".

وتابع: "الدولة مينفعش تحط الختم بتاعها على شهادة وهي مش متأكدة من التعلم".

وأردف أنه لا بد من ترك مسألة وضع المناهج والامتحانات للمتخصصين.

واستطرد قائلًا: "لو خدنا منهجنا ودرسناه في ألمانيا هيطلعوا متعلمين، ولو أخدنا إحنا منهجهم هنفضل زي ما إحنا".