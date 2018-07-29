قال باسم التميمي، والد الطفلة عهد التميمي، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائمًا للتنكيل بالشعب الفلسطيني من أجل الاستيلاء على أرضنا، مضيفًا: "وجودنا كفلسطينيين نقيض لوجود الاحتلال الصهيوني على أرضنا".

وأضاف "التميمي"، خلال مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، اليوم: "بنتي عهد حرة طليقة، وهي كما عهدناها دائمًا صلبة وصامدة ومتحدية رغم الظروف الصعبة التي تعرضت لها أثناء الاعتقال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول إنهاء كل فعل مقاوم للشعب الفلسطيني، وأفعاله لن تنفع مع إرادة وعزم وقوة المقاومة الفلسطينية، مضيفًا: "لن يثنينا أي شيء عن واجبنا النضالي ضد الاحتلال، جيل عهد التميمي هو جيل التحرير والانتصار على الاحتلال".