نقيب التمريض عن مؤتمر الشباب: السيسي صريح.. وكلماته نابعة من القلب

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، إن مؤتمرات الشباب مفيدة بكل المقاييس، حيث يلتقي رئيس الجمهورية بحوالي 3 آلاف شاب، موضحة في الوقت ذاته أن قضايا مؤتمرات الشباب حيوية جدًا، والتوصيات تكون مهمة جدًا.

وأشادت محمود، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال فيها "نحتاج للتكاتف وأن كل شخص يقوم بدوره في مجاله"، موضحة أن السيسي يتحدث بصراحة، وكلماته نابعة من القلب.

وتابعت: "نحن في ثورة حقيقية للبناء والتغيير، وفرصتنا أنه لدينا رئيس صادق، وقريب من شعبه".