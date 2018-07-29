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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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العثور على نمرين جديدين من نمور الشرق الأقصى النادرة

العثور على نمرين جديدين من نمور الشرق الأقصى النادرة

آمنة نصير تُطالب بتوثيق الطلاق الشفوي: "فرامل للرجل"

آمنة نصير تُطالب بتوثيق الطلاق الشفوي: "فرامل للرجل"

نقيب التمريض عن مؤتمر الشباب: السيسي صريح.. وكلماته نابعة من القلب

نقيب التمريض عن مؤتمر الشباب: السيسي صريح.. وكلماته نابعة من القلب

تضمنت 10 قرارات مهمة.. نص كلمة السيسي في ختام المؤتمر السادس للشباب

تضمنت 10 قرارات مهمة.. نص كلمة السيسي في ختام المؤتمر السادس للشباب

بالفيديو| عهد التميمي لـ"الوطن": الرصاصة التي لا تقتل تزيد قوة

بالفيديو| عهد التميمي لـ"الوطن": الرصاصة التي لا تقتل تزيد قوة

شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بـ"إعلام القاهرة".. الاختبار 300 جنيه

شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بـ"إعلام القاهرة".. الاختبار 300 جنيه

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"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

بطولة مسعف فى مؤتمر الشباب.. والأسرة تستغيث: عايزين نطمّن عليه

بطولة مسعف فى مؤتمر الشباب.. والأسرة تستغيث: عايزين نطمّن عليه

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التأمين الصحى الشامل: القرار لـ«ناصر».. والتطبيق لـ«السيسى»

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