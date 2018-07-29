"الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب"، مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تبوء مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها، اليوم، في سياق إجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي على سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ليجيب الرئيس بأن المناصب العليا في الدولة تحتاج إلى تأهيل وتدريب كثيف، لضمان الكفاءة المطلوبة للقيام بالمهام القيادية في مثل تلك المناصب، بالإضافة وهذا مع تسعى الأكاديمية لتحقيقه في المقام الأول، بدليل أن عددًا كبيرًا من نواب الوزراء ومستشاريهم هم من خريجي الأكاديمية،

وفيما يلي ترصد "الوطن" 10 معلومات عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب:

- هي هيئة اقتصادية عامة تتبع رئيس الجمهورية، أنشأت في أغسطس الماضي طبقًا لقرار جمهوري، كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016.

- تعتبر الأكاديمية استكمالًا وتطويرًا للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، الذي بدأ أولى دوراته في سبتمبر 2015، والذي تخرج منه نحو 1000 شاب في دورتيه الأولى والثانية، وبدأت الدفعة الثالثة ويبلغ عددها 500 طالب الدراسة في مقر الأكاديمية ويُنتظر تخريجها في أغسطس القادم.

- يقع مقر الأكاديمية على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر، ويتكون من 6 مباني كاملة التجهيزات صممت على طراز المدرسة الوطنية الفرنسية.

- بحسب ما ورد في قرار المكتب التنفيذي للأكاديمية، تقرر أن يتكون الهيكل الإداري للأكاديمية من مدير تنفيذي وتشغله الدكتورة رشا راغب، وممثل لرئيس الجمهورية، وـ5 أعضاء آخرين متخخصين في الشؤون المالية والقانونية والدراسية وشؤون البحث العلمي والشؤون الفنية والإدارية.

- في مايو الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية، ويترأس المجلس رئيس الجمهورية، ويضم بين أعضاءه رئيس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة، وممثلين عن الوزارات المعنية، وآخرين من ذوي الخبرة.

- تستهدف الأكاديمية تدريب الشباب من خلال خمسة برامج دراسية، وهي الدراسات الإدارية والدراسات الاقتصادية والدراسات السياسية والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد في أبريل الماضي.

- تستهدف الأكاديمية تدريب الشباب من خريجي الجامعات وموظفي الحكومة على حد سواء، ويستهدف أن تكون الأكاديمية مظلة لإعادة تدريب وتأهيل موظفي الحكومة العاملين الراغبين في تطوير مهاراتهم.

- يتم التسجيل والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج التأهيل الدراسي، وتقتصر شروط التقديم على أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حسن السير والسلوك (لم يسبق اتهامه في جرائم شرف)، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

- الدراسة في الأكاديمية مجانية بالكامل ولا تتطلب أي رسوم أو تكاليف سوى استيفاء الشروط وخوض الاختبارات والتصفيات، وتكون مدة البرنامج الواحد 8 شهور.

- فُتح باب التقديم لقبول الدفعة الرابعة في أبريل الماضي، ويتم إبلاغ المتقدمين بتفاصيل الاختبارات من خلال التواصل معهم عبر حساباتهم التي ينشئونها على موقع الأكاديمية.