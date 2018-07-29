"عيد ميلادي من أسبوع مكنتش فرحان زي دلوقتي" كلماتٌ بدأ بها باسم إيهاب عبدالعزيز، الطالب بكلية الهندسة جامعة بنها، حديثه لـ"الوطن"، واصفًا فرحته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بسبب حصوله على المركز الأول في مسابقة "Hack Budapest" حول تحديات البرمجة التنافسية في استخدام الخوارزميات وهياكل البيانات وكيفية التعامل مع قواعد البيانات.

المسابقة التي اشترك فيها 80 طالبًا من 20 دولة حول العالم، حسب "باسم" هي حل مجموعة من المشكلات والمسائل المعقدة في زمن قليل جدًا: "يعني يبقى عندك دليل فيه مليار رقم وعايز تدور فيه على 100 ألف اسم في خلال ثانية واحدة بس" كما شرحها الطالب المُكرم.

"اشتركت في المسابقة لأني سفير لجوجل في جامعات إفريقيا والشرق الأوسط من 2014" هكذا فسر باسم كونه الطالب المصري الوحيد في المسابقة التي أقيمت أكتوبر الماضي، وتشرف عليها منظمة بلومبرج العالمية في العاصمة المجرية بودابست، حيث قضى فيها ثلاثة أيام واستمرت المسابقة لمدة 6 ساعات".

الطالب الفائز بمسابقة "البرامج التنافسية: مفرحتش بعيد ميلادي زي التكريم.. وصوت الرئيس هيفضل في وداني

تبدأ المسابقة بتوزيع المسائل والمشاكل على المتسابقين في ورقة، ثم التعامل معها وحلها عن طريق البرامج، حسبما شرح باسم طريقة المسابقة وقواعدها، وتُحدد المراكز حسب عدد المسائل التي تم حلها، وفي حالة تساوي متسابقين يتم اللجوء للوقت المستغرق في حلها، واحتمالية وجود حلول خاطئة لبعض المسائل.

"جالي اتصال من رئاسة الجمهورية من يومين بيدعوني لحضور المؤتمر، بس محدش عرفني إني هتكرم" هكذا وصف طالب الهندسة طريقة حضوره المؤتمر، وأنه لم يعرف حتى أنه سيُكرّم إلا بالأمس دون معرفة سبب تكريمه من الأساس، حيث إن المسابقة مرعليها فترة طويلة ولم تُكرمه الجامعة بسببها، بل كرمته لحصوله على المركز الثاني على مستوى العالم في إحدى المسابقات التي نظمتها أمريكا.

الرئيس السيسي لم يتحدث كثيرًا مع باسم، إلا أنه لن ينسى كلمات المباركة التي نطقها له وصداها يرن في أذنيه "نبرة صوت الرئيس وهو بيباركلي هتفضل في وداني دايمًا"، كما أن التكريم سيكون حافزًا له في أكبر مسابقة خاصة بتحديات البرمجة في الشرق الأوسط في السعودية، والتي يستعد للسفر إليها خلال الأيام المقبلة.