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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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وعد فأوفى.. السيسي ينهي أزمة نقص الحضانات في الأقصر

وعد فأوفى.. السيسي ينهي أزمة نقص الحضانات في الأقصر

عمرو الشريف بعد تكريمه من السيسي: أخبروني قبل الحفل بساعات قليلة

عمرو الشريف بعد تكريمه من السيسي: أخبروني قبل الحفل بساعات قليلة

عبدالغفار: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بعد انتهاء مؤتمر الشباب

عبدالغفار: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بعد انتهاء مؤتمر الشباب

والد عهد التميمي يكشف كواليس جديدة عن حياة ابنته في سجون الاحتلال

والد عهد التميمي يكشف كواليس جديدة عن حياة ابنته في سجون الاحتلال

الإبراشي: السيسي قدم كشف حساب للشعب خلال مؤتمر الشباب

الإبراشي: السيسي قدم كشف حساب للشعب خلال مؤتمر الشباب

"جون" عن تكريم الرئيس: "تميزت في النحت.. وسأحقق حلمي من غير واسطة"

"جون" عن تكريم الرئيس: "تميزت في النحت.. وسأحقق حلمي من غير واسطة"

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مدرب زوجة محمد صلاح للياقة البدنية:

مدرب زوجة محمد صلاح للياقة البدنية: "بتتعامل ببساطة واحترام زي جوزها"

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

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