"جون" عن تكريم الرئيس: "تميزت في النحت.. وسأحقق حلمي من غير واسطة"

"جون شحاتة حنا جرجس" أحد الأسماء التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، حيث جاء ذلك التكريم لحصوله على مراكز متقدمة في مجالات النحت والخداع البصري في الأفلام القصيرة.

ونال "جون"، الطالب بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم، عددًا من المراكز المهمة في عدد من المسابقات، أبرزها المركز الأول في النحت بمسابقة إبداع 6 التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، ،والمركز الأول في النحت بأٍسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، كما حصل علي المركز الثاني في الفنون التشكيلية في مسابقة "موازيك"، المقامة بجامعة حلوان.

وقال "شحاتة" لـ"الوطن" إنه تكريمه جاء على مجمل نشاطاته وتنوع المجالات التي يبدع فيها مابين النحت والخداع البصري بالأفلام القصيرة، معربًا عن اندهاشه لاختياره ضمن المكرمين، وعدم استيعابه، حتى هذه اللحظة، أنه كُرم من رئيس الدولة.

وحول كواليس التكريم أوضح "شحاتة" أنه لم يتم إبلاغه بالتكريم إلا صباح اليوم، وانه بُلغ منذ عدة أيام بأنه مدعو لحضور المؤتمر، موضحا أنه فوجئ باصطحابه للصفوف الأمامية وجلوسه مع الشباب الذين سيتم تكريمهم من رئيس الجمهورية مباشرة.

وعن شعوره عند تكريم الرئيس له قال الطالب بكلية تربية التربية النوعية بالفيوم، اعتبر أن ذلك التكريم هو خطوة أولى في طريق تحقيقه لحلمه دون واسطة أو مساعدة بعد إحساسه بتقدير الدولة لمجهوداته الذي بذله طوال الفترة المقبلة.. وفي حديثه عن أحلامه القادمة وضح "شحاتة" أنه سوف يقدم في منحة مقدمة من وزارة الاتصالات حيث أنها الحل الأنسب لاكتساب الطالب أو الخريج خبرة علمية في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات والتي تعد أحد المجالات الهامة في الوقت الحالي، مؤكدا أن نسبة كبيرة من فرص العمل المتاحة حالياً تكاد تكون أغلبها في هذه التخصصات، على سبيل المثال مجال تطوير المواقع، مجال برمجة الأندرويد وعمل تطبيقات الموبايل وكذلك مجال البرمجة، بصفة عامة، والخدع السينمائية.