قال اللواء هاني أباظة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع التعليم هو تحدٍ للدولة المصرية.

وأضاف أباظة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن تطوير التعليم مسؤولية مجتمعية في مصر، ويشترك في العملية التعليمية 12 وزارة حكومية بخلاف الأسرة والإعلام.

وأبدى أباظة تفهمه لخوف أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من منظومة الثانوية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تنظر للمستقبل وتحديات العصر التكنولوجية.

وشدد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أن المنتج الحالي للعملية التعليمية لن يحقق آمال الدولة المصرية.