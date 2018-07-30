في ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي احتضنته جامعة القاهرة، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منى محمد سعد، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات، بجامعة حلوان، بعد حصولها على عدة جوائز في مسابقات علمية، وتسجيلها براءات اختراع في مجالات مختلفة.

تقول منى إنها بدأت منذ مرحلة الثانوية العامة العمل على عدة اختراعات تساهم في حل عدد من المشكلات التي تعاني منها الدولة، مثل مشكلة المرور والتلوث والكهرباء، وكلها عن طريق استخدام البرمجة الرقمية، باستثناء أحد براءات الاختراع المتعلقة بتوفير المياه تعمل بتقنيات تتعلق بالكيمياء الحيوية.

وأضافت منى لـ"الوطن"، أنها حصلت على عدة جوائز في مسابقات علمية، بدأتها في مرحلة الثانوية العامة بحصولها على جائزة خاصة في الهندسة الكهربية في مسابقة عالمية لشركة إنتل "ISEF".

حصلت طالبة الحاسبات والمعلومات أثناء دراستها بالفرقة الأولى للكلية على المركز الأول في أسبوع البحث العلمي للجامعات المصرية، حسب تأكيدها، كما حصلت على المركز الثالث كذلك في نفس المسابقة عندما كانت في الفرقة الثانية، بالإضافة لمشاركتها مع فريق الجامعة في برنامج "العباقرة".

وأوضحت منى أنها حصلت على منح عديدة للدراسة في جامعات عالمية، منها جامعتان علميتان في ولاية فلوريدا الأمريكية، كما قدمت على منحة دراسية أخرى في الجامعة الأمريكية لدراسة البرمجة.

جامعة حلوان هي التي رشحتها لحضور مؤتمر الشباب السادس في جامعة القاهرة، حسب طالبة الحاسبات والمعلومات، مشيرةً إلى أن رئاسة الجمهورية أخبرتها بحضور المؤتمر منذ أسبوع قبل بدايته، إلا أنها لم تعلم بتكريمها إلا في أول أيام المؤتمر عن طريق المشرفين على التنظيم.

مؤتمر الشباب السادس ليس أول مؤتمر رئاسي تحضره منى، على حد قولها، فقد حضرت من قبل عدة مؤتمرات رئاسية، منها المؤتمر القومي للبحث العلمي في التجمع الخامس، مارس الماضي، إلا أنها المرة الأولى التي تتكرم فيها من رئيس الجمهورية.