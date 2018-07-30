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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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"زراعة الوادي الجديد": "فاو" تنظم سلسلة دورات لمزارعي المحافظة

"زراعة الوادي الجديد": "فاو" تنظم سلسلة دورات لمزارعي المحافظة

ليست عهد التميمي الأخيرة.. 450 طفلا فلسطينيا يقبعون بمعتقلات الاحتلال

ليست عهد التميمي الأخيرة.. 450 طفلا فلسطينيا يقبعون بمعتقلات الاحتلال

أول فتاة تترأس اتحاد طلاب جامعة مصرية: نفسي أشارك في البرنامج الرئاسي

أول فتاة تترأس اتحاد طلاب جامعة مصرية: نفسي أشارك في البرنامج الرئاسي

مدير مركز حفريات جامعة المنصورة: الإعلان عن اكتشافات جديدة قريبا

مدير مركز حفريات جامعة المنصورة: الإعلان عن اكتشافات جديدة قريبا

عضو فريق "MIA" بعد تكريمه من "السيسي": بحلم أدرس اقتصاد بعد الهندسة

عضو فريق "MIA" بعد تكريمه من "السيسي": بحلم أدرس اقتصاد بعد الهندسة

انتبه.. استخدام البطاقات الائتمانية يجعلك تنفق أموالا أكثر

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"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

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