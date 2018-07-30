الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد أحمد السيد الغنام على مدرسة البكوات القبلية، مركز شبراخيت في البحيرة.