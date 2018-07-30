نظمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية التابع لوزارة الآثار، ورشة فنية وتعليمية، تحت عنوان "المستكشف الصغير"، وذلك بمكتبة مصر العامة في الزواية الحمراء.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات برنامج "مدرسة الأثري الصغير" الذي ينظمه القطاع، في مختلف الأماكن، لتصل الى أكبر عدد ممكن من الجيل الجديد لأبنائنا، حيث تقوم بنشر الوعي الأثري لديهم، وتثقيفهم بحضارة وتاريخ بلادهم.

وأضاف عشماوي أن فعاليات الورشة تضمنت محاضرات عن "خريطة مصر القديمة، وأهم العواصم والمدن المصرية، وتحديدها على الخريطة بطريقة فنية شيقة عن طريق تلوين الخريطة ورسمها بالصلصال"، هذا بالإضافة إلي محاضرة عن "حفائر الآثار المصرية، وخطواتها" عن طريق تطبيق عملي لمحاكاة الحفائر.

وأشار إلى أن الورشة، التي عقدت أمس، شهدت حضورا وتفاعلا جيدا من الأطفال، ورغبتهم في تكرار مثل هذه الورش التعليمية والفنية، لمزيد من المعرفة عن الآثارالمصرية وكيفية الحفاظ عليها.