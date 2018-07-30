تفقد اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صباح اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولي لمتابعة سير العمل والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الحج، وذلك عقب ساعات من توليه العمل بالشركة.

وكشفت المصادر، أن "جنينة" تفقد سير العمل بصالات السفر والوصول بالمطار والمهبط ، كما راجع جميع التجهيزات النهائية، لاستقبال موسم الحج بالصالة الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب 2، وعلى هامش جولته التقى عددًا من العاملين بالمطار.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن "جنينة" حرص على الاستماع لآراء الركاب من رواد المطار، ووجه بضرورة توفير جميع سبل الراحة للمسافرين، والاهمتمام بنظافة دورات المياه والحمامات بشكل دائم ومستمر.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، قرر تعيين اللواء أحمد جنينة، صباح اليوم الإثنين، رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للمهندس محمد سعيد محروس.