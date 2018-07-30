قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتب مناهج رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد سوف تكون عبارة عن كتاب "باقة" يتضمن "علوم ودراسات ورياضيات وأنشطة"، وذلك إلى جانب كتب اللغة العربية والإنجليزية والدينية، مبينًا أن تدريسها سيكون بلا امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن خطة تدريب المعلمين على النظام الجديد سوف تبدأ الأسبوع المقبل، من خلال تقسيم المدرسين إلى شرائح، يحمل كل منهم "كارت ممغنط" لتسجيل المستويات التدريبية التي حصل عليها.

وأوضح المصدر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، سوف يحصلون على المادة العلمية من خلال كتب المدرسة التي تم الانتهاء من طباعتها بشكل نهائي، وتحميل الكتب الخارجية على "التابلت"، من خلال درس يومي للطالب يوضع عبر "التابلت" عن طريق شبكة "الفايبر".

وأشار المصدر إلى أن الامتحانات سوف تكون عبارة عن جزئين، "مقالية" سوف يتم تصحيحها بواسطة مُعلمين، وإذا تطابقت النتيجة يحصل عليها الطالب مباشرة، وفي حالة عدم التطابق، تُصحح بواسطة مدرس ثالث، و"موضوعية" تصحح آليًا من خلال غرفة تصحيح خاصة في الوزارة ترتبط آليَا بـ"تابلت" الطالب عن طريقة شبكة طالفايبر"، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المواد غير منتهية، ولكنها ممتدرة طوال الثلاثة سنوات الدراسية في الثانوية العامة.