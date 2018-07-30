حررت مديرية التموين بالمنيا 70 قضية، وذلك خلال حملات تفتيشية ضمت مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، ونظمتها المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وتم ضبط ومصادرة 3 طن و180 كيلو جرام سكر تمويني، و1270 رغيف خبز بلدي، قبل بيعها في السوق السوداء.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 64 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن.

وأضاف "يوسف" أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.