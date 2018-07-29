شهد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، احتفالية كلية العلوم بتخريج دفعة 2017/2018، بقاعة الفنون والآداب والمؤتمرات، بحضور الدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، وعدد من الوكلاء أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور والطلاب.

وأشاد "أبو المجد"، بالخريجين واجتهادهم وكفاحهم على مدار سنوات دراستهم، قائلاً "أنتم درة المجتمع وعلماء المستقبل" مطالبهم بمواصلة نجاحهم وتميزهم في حياتهم العملية، واستمرارهم على تحقيق التمييز وأن يضعوا نصب أعينهم مكانة بلادهم والعمل على تقدمها، مقدمةً التحية لأسر الطلاب لدورهم الكبير في تميز أبنائهم، ومثابرتهم على تشجعيهم للوصول بهم إلى أعتاب النجاح في أعلى مستوياتها.

كما أشاد رئيس الجامعة بأساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، لمساهمتهم الفعالة في البحث العلمي ونشر أبحاث دولية أسهمت في تقدم الجامعة عالمياً، داعيهم لمواصلة تعاونهم واجتهادهم مع ابنائهم الطلاب ونقل خبراتهم لهم ليحققوا التقدم لكليتهم وجامعتهم.