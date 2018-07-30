بحث العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بأعمال الخطة الموحدة لهذا العام، موجها بسرعة إنجاز الأعمال وتذليل الصعاب أمام القائمين على التنفيذ لضمان الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المركز مع رؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات حيث وجه رئيس المركز رؤساء القرى بالمرور يوميا على قرية من القرى التابعة له مع إرسال تقرير مفصل بالزيارة والأماكن التي تم تفقدها ومتابعة العمل من داخلها والمشاكل التي تواجه المواطنين والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي تلك المشكلات.

وشدد رئيس المركز على ضرورة متابعة أعمال النظافة بصفة دورية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بهم واستقبال شكواهم مع سرعة حلها والمعاملة الجيدة لهم والتأكد من عدم السماح باستغلال أي مواطن من قبل أي جهة.

كما وجه رئيس المركز برفع كفاءة المعدات الموجودة بحملات القرى وموافاة حملة المدينة خلال 24 ساعة حال وجود أي مشكلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء أعمال صيانة.