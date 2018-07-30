قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد، إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي أسهم في بناء القدرات وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وإنشاء 3 مراكز تدريب محلية في المنيا والإسماعيلية والمنوفية، مؤكدًا أهمية التعامل مع جميع الشركاء الدولين لدعم التخطيط المحلي وتحسين الخدمات بالقري خاصة محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التنمية المحلية بعنوان "اللامركزية في مصر" برعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير التنمية المحلية، ونائب سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة وممثلين وزارات التخطيط والخارجية والمالية وخبراء من تونس والأردن، بالإضافة إلى عدد من المحافظين.