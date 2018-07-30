نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم شارك فيها العاملون على مستوى الإدارات المختلفة، ضمن حملة للتبرع تتبناها المحافظة وتبدأ من المؤسسات الحكومية.

وقال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن التبرع بالدم عمل إنساني يحمل العديد من الأبعاد الاجتماعية والصحية، خاصة وأن عنصر الدم لا يصنع والتبرع به يعني منح الحياة للآخرين من خلال المساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.

وكان عصام البديوي محافظ المنيا قد وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات صحية وإعلامية ودينية لتفعيل برامج التوعية للتبرع بالدم والآثار الصحية المترتبة علي المساهمة في ذلك، بالإضافة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم والتوعية بفوائده الصحية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتجديد مكونات الدم، وأنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض والفيروسات لسرعة علاجها قبل تفاقمها.