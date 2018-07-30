أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، إغلاق محلين تجاريين، بقرية صفط الخمار، عبارة عن ورش تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار تفعيل دور المكاتب الفنية والتراخيص والتنظيم.

قال محمد سيد رئيس المركز ان الوحدة المحلية للقرية حررت 10 محاضر مخالفة للقانون 119 وإشغال طريق، واستقبلت 41 شكوى للمواطنين، كما أنهت تركيب 40 كشاف ليد بقرية الشيخ عيسي، تيسيرا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا في متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع الإزالات والإشغالات بالشوارع الرئيسية، في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام وحل مشاكل المواطنين.