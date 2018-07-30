أعلن المخرج والمنتج مجدي الهواري، مؤخرًا عن مشروع فني جديد منتظر بينه وبين السيناريست أحمد عبدالله، لم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيله بعد، ويمثل المشروع المنتظر عودة للتعاون المشترك بين الطرفين، بعد غياب منذ آخر مرة جمعتهما في فيلمهما المشترك "عيال حبيبة" عام 2005، "الوطن" رصدت الأفلام التى تعاون فيها مجدى الهواري مع أحمد عبدالله، وهي:

- التعاون الأول في سنة 1999:

فيلم "عبود ع الحدود" من إخراج شريف عرفة، وكتبه أحمد عبدالله، وكان أول أفلامه، وكان مجدى الهوارى منتج العمل، والفيلم بطولة علاء ولى الدين، وغادة عادل، وأحمد حلمى ومحمود عبدالمغنى وحسن حسنى.

- التعاون الثاني في سنة 2000:

فيلم "الناظر" وكتبه أحمد عبدالله، وكان مجدي الهواري منتج الفيلم، والعمل بطولة علاء ولي الدين وهشام سليم وحسن حسني، ومن إخراج شريف عرفة.

التعاون الثالث فى 2001:

فيلم "55 إسعاف" كتبه أحمد عبدالله، والفيلم بطولة محمد سعد وأحمد حلمي وغادة عادل، وأخرجه مجدي الهواري، ويعتبر تجربة الإخراج الأولى له.

التعاون الرابع فى 2003:

فيلم "ميدو مشاكل" كتبه أحمد عبدالله، شارك فى إنتاجه مجدى الهواري، وهو من بطولة أحمد حلمي وشيرين عبدالوهاب ونشوى مصطفى وإخراج محمد النجار.

- التعاون الخامس في سنة 2005:

فيلم "عيال حبيبة" كتبه أحمد عبدالله، ومن إخراج مجدي الهواري، والفيلم بطولة حمادة هلال وغادة عادل ورامز جلال.