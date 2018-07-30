قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن ظاهرة خسوف القمر علمية، من خلق الله سبحانه وتعالى، والعلم استطاع تفسيرها، لافتا إلى أن بعض الناس لديهم تقديرات خرافية عنها.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم": "عندما كنت طفلا كان الناس في القرية يخرجون لقرع الطبول أثناء خسوف القمر لمناشدة القمر للعودة، وكانوا يسمونه اختناق القمر، وتفكيرنا كأطفال وقتها أن خنق القمر لو استمر لساعتين سينتهي العالم كله".

وأشار إلى أن هناك 225 خسوف للقمر في القرن الـ21، وهناك 6 خسوفات أكثر من 3 ساعات، والعلم يقول بشكل دقيق موعد الخسوف ومدته وتطوره، مؤكدًا أن العلم وضع تفسيرًا واضحًا للخسوف، يزيل كل مخاوف الناس.

ولفت إلى أن البعض يتحدث على أن القمر يؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وهذا أمر خاطئ تمامًا، لافتًا إلى أن البعض يحذر من عمليات اللوز أثناء اكتمال القمر حتى لا يؤدي إلى نزيف، وهذا أيضا خاطئ تمامًا.