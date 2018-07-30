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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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وزير النقل: حوادث القطارات ستتراجع تزامنا مع تقليل تدخل العنصر البشري

وزير النقل: حوادث القطارات ستتراجع تزامنا مع تقليل تدخل العنصر البشري

بالفيديو| صاعقة برق تضرب سيدة أثناء محاولتها تصوير عاصفة

بالفيديو| صاعقة برق تضرب سيدة أثناء محاولتها تصوير عاصفة

وزير النقل: بدء تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مرفق السكة الحديد

وزير النقل: بدء تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مرفق السكة الحديد

بالفيديو| طيّار يغني للمسافرين قبل إقلاع الرحلة احتفالا بالعودة لوطنه

بالفيديو| طيّار يغني للمسافرين قبل إقلاع الرحلة احتفالا بالعودة لوطنه

"المصارعة" و"الملاكمة" تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

"المصارعة" و"الملاكمة" تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

"البحث العلمي": نعمل على إنتاج برنامج كارتون في مجالات الثقافة العلمية

"البحث العلمي": نعمل على إنتاج برنامج كارتون في مجالات الثقافة العلمية

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"محمد تحدى التحدي".. رفضته كلية الطب بسبب إعاقته.. والسيسي رد اعتباره بمؤتمر الشباب

الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

حكايات الشباب المكرمين.. «أن تعيش لتخترع ويكرمك الرئيس»

حكايات الشباب المكرمين.. «أن تعيش لتخترع ويكرمك الرئيس»

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات وزارة الداخلية

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