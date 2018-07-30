في إطار تواصل فاعليات منتدى المصريين بالخارج «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقدت جلسة التضامن والمالية والتجارة والصناعة، بمشاركة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وبحضور ممثلين عن الوزارات الثلاث، وعدد من المواطنين المصريين بالخارج، وذلك للرد على جميع استفساراتهم ذات الصلة باختصاص كل وزارة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الجلسة، عن سعادتها ببذل جهود كبيرة في تقديم خدمات للمصريين المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك العديد من اللقاءات التي سبقت المنتدى للوصول إلى هذه النتائج، مؤكدة أن كل شكوى تصل لوزارة الهجرة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي هي محل اهتمام الوزارة، وقالت: "نعمل على حلها بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية".

وتعد جلسة التضامن والمالية والتجارة والصناعة من الجلسات المهمة التي شهدت ردًا على عدد من الاستفسارات والأسئلة، من بينها معلومات عن الضرائب بأنواعها وآلية تطبيقها وسدادها، والجمارك على سيارات المصريين المقيمين بالخارج التي يرغبون في إرسالها، وخطط التنمية الصناعية التي تسير فيها الدولة ومدى توافر فرص إقامة مصانع والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك، وأوضاع الاستيراد والتصدير في الوقت الحالي، ومعلومات عن المناطق الصناعية واللوجيستية الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

كما ناقش الحاضرون بالجلسة مشكلة المصريين العائدين من الخارج ودخول الأمتعة والسيارات، والتي أوضح خلالها ممثلو الوزارات أنه سيتم طرح فكرة تقسيط جمارك السيارات على دفعات، كما أشاروا إلى أن الأمتعة الشخصية للعائدين من الخارج معفاة من الجمارك طالما كانت للاستخدام الشخصي.

وأضاف ممثلو الجمارك أن هناك إعفاءات جزئية للسيارات غير الحديثة بشرط أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول، وتملك السيارة في سنة الموديل حرصًا على مصالح المصريين بالخارج.

وبدأت اليوم فاعليات المنتدى الأول للمصريين بالخارج، وتعقد جلساته على مدار يوم واحد فقط بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أنه يهدف إلى التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، من خلال دعوة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتعظيم الاستفادة من المنتدى والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج والاستماع إليهم، وطرح كل وزارة لرؤيتها من أجل العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.