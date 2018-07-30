أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن نشر الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة في نسخته النهائية بحلول سبتمبر لعام 2018.

جاء ذلك عقب إعلان نتائج تصنيف "ويبومتريكس " webometrics الدولي للجامعات نسخة يوليو 2018، وتقدمت فيه جامعة طنطا عالميًا، حيث احتلت الجامعة الترتيب رقم 2131 عالميًا واحتفظت بالمركز التاسع على المستوى المحلي، والمركز الـ36 إفريقيًا، وتقدمت جامعة طنطا عربيًا للمركز ال29.

وأضاف سبع، أن دعم مشروع البوابة الإلكترونية لتطوير موقع الجامعة والكليات ضرورة حتمية بما يتناسب مع المعايير العالمية.

ويذكر أنه تم وضع خطة عمل زمنية وآلية تنفيذ تمكن من سرعة انتهاء تطوير الموقع في وقت قياسي، وعرض الموقع التجريبي للانتهاء إليه والخطة الزمنية للمشروع لتطوير الكليات في مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 27 من يونيو الماضي.