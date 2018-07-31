وزير الداخلية يصدق على ترقية شهيد الأمن المركزي بشمال سيناء استثنائيا

صدق الوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، على ترقية إسم الشهيد الملازم أول محمود مجدي محمد عبدالعظيم، الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقاً، استثنائياً إلى رتبة "نقيب"، اعتبارا من 3 يونيو الماضي.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير الداخلية بالترقية الاستثنائية للشهيد.

جاء ذلك بناءً على قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 832، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

كان الشهيد قد توفي في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال مواجهة العناصر الإرهابية.