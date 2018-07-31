قرر الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، استضافة طلاب وطالبات الدراسات العليا من أبناء بئر العبد والشيخ زويد ورفح، بإقامة مجانية في دار المدينة الجامعية التابعة لجامعة العريش.

وأفاد المركز الإعلامي لجامعة العريش، بأن رئيس الجامعة أصدر قرارا باستضافة طلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة، طوال فترة الامتحانات وما قبل الامتحان بالمجان، سواء السكن أو تقديم الوجبات الغذائية الثلاثة المعدة بالمدينة الجامعية.

وكان رئيس الجامعة قد أعفى طلاب جامعة العريش من مصروفات المدينة الجامعية والسكن والتنقل، بعد عودة الدراسة في التيرم الثاني والامتحانات، وشدد على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام الطلاب، بناء على تعليمات اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.