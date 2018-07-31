نفى محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تتعلق بأن حل مسامير القضبان هو السبب في حادث قطار أسوان وأن الواقعة تمت بفعل فاعل.

وأكد عز، في بيان رسمي اليوم، أن وزير النقل لم يدلي بهذه التصريحات وأن الوزارة في انتظار التقارير النهائية للجان المشكلة لفحص أسباب خروج عربات قطار أسوان عن القضبان، وكذلك ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وناشد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن مرفق السكة الحديد الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.