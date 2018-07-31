تعلن الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء، عن إطلاق عقار جديد لتحسين نتائج علاج المرضي بـ"أنيميا البحر المتوسط"، وهو العقار الذي سيخذ بجرعة واحدة يومياً عن طريق الفم.

ويعد مرض "الثلاسيميا" من أخطر الأمراض الوراثية وأكثرها شيوعًا، فضلا عن أن أعداد حاملي مرض أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا) تتراوح بين 5-9% من إجمالي عدد السكان في مصر.

يشارك في المؤتمر الصحفي كلاً من الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بطب قصر العينى، جامعة القاهرة، والدكتورة منى حمدي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بطب قصر العيني، جامعة القاهرة، والدكتورة ميرفت مطر، أستاذ أمراض الدم بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، وعدداً من ممثلي جميعات دعم المرضي سيشاركون بالمؤتمر.