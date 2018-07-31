ذكرت مصادر داخل وزارة التجارة والصناعة، أن الدكتورة شيرين الصباغ الوكيل الدائم لوزارة التجارة تقدمت أمس الإثنين، باستقالاتها إلى وزير التجارة والصناعة إثر تصاعد حدة الخلافات خلال الفترة الأخيرة حول عدد من الملفات داخل الوزارة.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، إن "الصباغ" تقدمت بالاستقالة بعد تلقي الوزير تقارير تفيد بوجود مشكلات في بعض الملفات لدى عدد من قطاعات الوزارة، ومنها ملف تطوير المدارس الفنية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات على مستوى قيادات الوزارة التي شهد أدائها تراجعًا وخللًا خلال الفترة الماضية.

وتأتي استقالة "الصباغ" بعد نحو شهرين من صدور قرار عن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بتعيينها في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات كأول وكيل دائم بالحكومة المصرية.

وحصلت شيرين الصباغ على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء الحكومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتتمتع بخبرات في صياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط في القطاع الحكومي وخاصة ذات الصلة بالتجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.