أصدرت نيابة منية النصر، تحت إشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، أمرًا بضبط وإحضار "مستريح" قرية منشية عاصم، وأشقائه بعد اتهامهم بخيانة الأمانة، والحصول على أموال من ضحاياهم لتوظيفها وسداد فوائد شهرية ورفض رد تلك المبالغ.

واستمعت النيابة العامة إلى عدد كبير من ضحايا المستريح وأشقائه، والذين حددوا قيمة المبالغ التي أعطوها لهم، وذلك من خلال إيصالات الأمانة التي حصلوا عليها من المتهم الرئيسي.

وأكد مصدر مسؤول أن عدد المحاضر المحررة وحجم المبالغ لم يتم تقديرها إلى الآن، وذلك لتزايد أعداد الضحايا بمرور الوقت.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتعدد البلاغات بمباحث الأموال العامة ضد (زاهر أ.- 46 سنة) ومن بين المحاضر رقم 11 و13 في 25 يوليو 2018.

وأكد ضحايا المتهم أنه "حصل علي مبالغ كبيرة منهم علي مدار العاميين الماضيين، وكان يسدد لهم أرباحا شهرية، بالإضافة إلى هدايا أخرى يدفعها لهم"، إلا أنهم فوجئوا باختفائه وإخلاء فيلاته وإغلاق تليفوناته، منذ 25 يوليو، وأنهم بحثوا عنه في كل مكان يمكن أن يتواجد به ولم يعثروا عليه.