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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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اختتام دورة "الإسعافات الأولية " واستمرار "فنون الحياكة" بثقافة المنيا

اختتام دورة "الإسعافات الأولية " واستمرار "فنون الحياكة" بثقافة المنيا

بالفيديو| "صندوق الإدمان" يطلق فيلما وثائقيا بعنوان "بالفن نقدر نغير"

بالفيديو| "صندوق الإدمان" يطلق فيلما وثائقيا بعنوان "بالفن نقدر نغير"

عاجل| المسماري: معركة "الرقة" جزء من حرب شاملة على الإرهاب في ليبيا

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متحدث العاصمة الإدارية: ندرس فرض رسوم إدارية لانسحاب "نوفاذا استانزا"

متحدث العاصمة الإدارية: ندرس فرض رسوم إدارية لانسحاب "نوفاذا استانزا"

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