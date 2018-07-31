باتت أزمة العقارات المائلة خطر يهدد المجتمع، فخلال الأونة الأخيرة ظهرت بكثرة وكان آخرها أمس، عندما تلقى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ بحدوث ميل لأحد الأبراج السكنية بجوار مستشفى السلامة بمنطقة تقسيم الحقوقيين بحي شرق مدينة أسيوط والمكون من بدروم وأرضي و12 طابقًا، منها 6 طوابق مأهولة بالسكان.

وكعادة التعامل مع أزمة الأبراج المائلة، قرر محافظ أسيوط، تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الإسكان لرصد ومعاينة العقار المائل، ومعاينة المنازل المجاورة لتحديد مدى سلامتها إنشائيًا حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلًا عن المتابعة والرصد للعقار ورفع تقرير مفصل عن الواقعة.

فلم يكن عقار أسيوط المائل هو الأول من نوعه، بل شهدت عدة محافظات حوادث مشابهة تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

- عقار "غبريال المائل":

ففي منتصف العام الجاري تفاقمت أزمة عقار "غبريال المائل" الكائن بشارع الترعة المردومة غرب الإسكندرية، والذى ظهر به ميل شديد يهدد العقارات المجاورة والسكان والمارة.

- عقار "الأزاريطة" المائل:

وفي منتصف عام 2017 وتحديدًا مع بزوغ الساعات الأولى من النهار، فوجئ سكان منطقة الأزاريطة بوسط الإسكندرية، بميل عقار سكني جديد، مكون من 13 طابقًا، يزن 600 طن، مأهول بالسكان، على العقار المقابل له، وهو ما نشر حالة من الفزع، وسرعان ما تحركت قوات الحماية المدنية للمنطقة، وتم فرض كردون أمني حول العقار المائل.

- عقار "الرمل" المائل:

وفي فبراير من العام الجاري، فوجئ سكان عقار بمنطقة الرمل بمحافظة الاسكندرية، ميل المبنى فقرر مهندس الحي على الفور إصدار قرار بإخلاء العقار بالكامل، الا أن السكان رفضوا الخروج.

- عقار "قاعود" المائل:

وفي نهاية 2017، عاشت منطقة شارع قاعود بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة لحظات من الرعب، بعدما ابتلعت الأرض الدور الأول بالعقار رقم 20 بالشارع، وميوله على عقارين متجاورين، وشعر سكان المنطقة أن الموت يحاصرهم وفروا هاربين بعدين علي أصوات ميول العقار، وهو ما جعل بعضهم يقفز من البلكونات.

- عقار "ناهيا" المائل:

وفي يونيو 2017 بدأت محافظة الجيزة، التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة عقار مخالف بشارع ناهيا بنطاق الوحدة المحليه بالمعتمدية مركز ومدينة كرداسة، وصرحت الجهات الأمنية بأن العقار مكون من 12 طابقًا، وصدر قرار إزالة له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حيث يمثل خطورة داهمة على المواطنين.

- عقار "طنطا" المائل:

وفي مدينة طنطا شهدت منطقة شارع طه الحكيم حالة من الخوف والفزع بين الأهالي بعد حدوث ميل مفاجئ لأحد العقارات السكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني والحريق وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة.