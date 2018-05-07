الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة مئوية

يتوقع خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، اليوم الإثنين 7 مايو 2018، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق هناك، كما تنشط على غرب البحر المتوط وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري والطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 18 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: