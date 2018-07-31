قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين الحالي والمرشح على منصب النقيب للدورة الجديدة 2018-2021، إنه تقرر مد باب التصويت في الجولة الثانية لانتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي تجرى اليوم حتى الساعة السابعة مساء بدلا من الساعة الخامسة عصرا، لإعطاء فرصة أكبر للمرشدين للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف لـ "الوطن"، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعلن المستشار محمد صلاح رئيس اللجنة العامة للانتخابات إنهاء العملية الانتخابية ويتم التجديد للمجلس لمدة 3 أشهر يدعو خلالها لانتخابات جديدة.

ودعا النحلة جموع المرشدين السياحيين المسددين لاشتراكات عام 2017-2018 إلى سرعة المشاركة في التصويت حرصا على صنع مستقبل النقابة وعدم صرف مبالغ أخرى في حال إعادة الانتخابات بعد 3 أشهر يشار إلى أنه يلزم لاكتمال العملية الانتخابية اليوم تصويت 1820 ناخب.