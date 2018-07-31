نفي النجم أحمد عز أنباء استعداده لبطولة مسلسل جديد، من تأليف مريم نعوم، لتقديمه في رمضان المقبل أو الموسم الذي يليه، حسبما تردد.

وقال "عز"، لـ"الوطن"، إن معدل تقديمه لمسلسلات يتراوح بين 4 و5 أعوام، بدعوي أن التليفزيون أخطر من السينما، بحسب قوله، مضيفًا أنه مشغول حاليًا بتحضيرات فيلمه الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفة، والذي يشارك في بطولته أحمد رزق، محمد فراج، محمد الشرنوبي، وأسماء أبواليزيد، سيناريو وحوار أمير طعيمة.

يذكر أن أخر مسلسلات أحمد عز كان مسلسل "أبوعمر المصري"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته أروي جودة، أمل بوشوشة، فتحي عبدالوهاب، عارفة عبدالرسول، صبري فواز، منذر رياحنة، محمد الشرنوبي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.