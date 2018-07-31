قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إن الله سبحانه وتعالى خصص سورة في القرآن عن الأبراج هي سورة البروج، وقال فيها "والسماء ذات البروج".

وتابعت: "عشان الناس اللي بتقول إن موضوع الأبراج ده تافه أو حاجة تافهة، القرآن أهو اتكلم عنها".

وأضافت فؤاد خلال استضافتها أمس، ببرنامج "إصحى للدنيا" على "راديو مصر"، أن خسوف القمر الأخير سيكون له تداعيات على المنتمين لبعض الأبراج لمدة أسبوعين لحين ظهور القمر الجديد وأنه ستحدث صراعات وحوادث، وعدد من المشكلات خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيحدث كسوف للشمس في 11 أغسطس المقبل وسيكون الأمر مختلف تماما حيث ستكون الأجواء إيجابية: "ستنزل فينوس بدءا من 7 أغسطس ما يشير إلى تحسن العلاقات العاطفية"، بحسب تعبيرها، وقدمت نصيحة للشباب بالارتباط خلال تلك الفترة.

من ناحيته قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن ما قالته خبيرة الأبراج دجل محرم في الإسلام، وتابع في تصريح لـ"الوطن": "هذا هراء ودجل وشيء من العرافة المحرمة في الإسلام، والبروج المذكورة في القرآن وسميت باسمها سورة هي طبقات السماء ولا يقصد بها هذا الكلام الفاضي، أقول لها اذهبي لعمل أخر غير هذا الدجل، وأنصح الشباب والمؤمنين جميعا بالإبتعاد عن أمور الدجل تلك وعدم السماع لها".

ياسر عبدالعزيز: البعض يستغل النصوص المقدسة في الترويج لمصالح تجارية

أما الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، فأكد أن ما قالته خبيرة الأبراج يعد من قبل استخدام التأويل الديني للترويج لأعمال ذات طبيعة تجارية وهذه آفة من آفات التأويل التي تتفشي في الواقع المصري بامتياز، فكل جماعة أو فئة تريد استخدام آيات معينة لتحقيق مصالحها التجارية ونجدها في المطاعم ومحلات العصائر وغيرها.

وشدد عبدالعزيز على ضرورة ألا تكون النصوص المقدسة عرضة لمواقع الترويج الدعائي للسلع والخدمات، كما أوضح إلى أن ما حدث يشير إلى تراجع مطرد ومخيف في مستوى معدي ومقدمي البرامج، ما يؤدي إلى الاختيار غير المدروس للضيوف وعدم القدرة على ضبط الحديث الموجه للجمهور، على حد قوله.