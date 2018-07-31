أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن بالغ حزنه وعميق أسفه، لرحيل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، واصفا إياه بأنه كان غزير المعرفة، متابعا: "كنا نقيم حلقات دراسية للرهبان والراهبات، ويتعلم الآباء الكثير منه، ويرشدهم ويجيب على الأسئلة وجعل المعرفة فى متناول كل الناس".

جاء ذلك خلال مراسم تشييع جثمان الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، اليوم، بحضور أعضاء المجمع المقدس والآباء والرهبان والكهنة وأسرة الأنبا المتوفي بدير أبومقار في وادي النطرون.

وأضاف: "أمام هذا المصاب الجلل لا يهتز إيماننا بالله ضابط الكل، هو الذي يضبط الحياة وهذا المصاب هزني أنا شخصيا، الأنبا أبيفانيوس نموذج مشرق، فقد كان كوكبا مضيئا، وهو أول أسقف يقام في عهدي، وكنت استرشد به كثيرا في قراراتي فقد كان غزير المعرفة ولم تكن معرفته سطحيا في كل دراساته وحياته والمخطوطات التي يحققها كان عميق المعرفة، وكنت أكلفه بحضور المؤتمرات ليمثل الكنيسة فقد كلفته بـ20 مؤتمرا في 5 سنوات ليمثل فيها وجه الكنيسة القبطية ويمثل مصر واستضاءت بمعرفته الأرض".