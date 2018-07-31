تواصل النيابة العامة بوادي النطرون في البحيرة، برئاسة المستشار وائل بكر رئيس النيابة، والمستشار محمود شتية، مدير النيابة، وإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، التحقيقات في واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

واستمع فريق النيابة، لأقوال الشهود من الرهبان والأساقفة من دير الأنبا مقار بوادي النطرون، حول ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة داخل الدير وعلى البوابات الرئيسية لتحديد هوية المترددين على الدير قبل وقوع الحادث.

وكشفت معاينة فريق البحث الجنائي بمديرية الأمن، ورجال النيابة العامة، لمكان حادث مقتل الأنبا أبيفانوس، عن تعطيل كاميرات المراقبة، أمام القلاية الخاصة بالمجني عليه، من جانب مرتكبي الحادث لإخفاء معالم الجريمة.

كما كشفت المعاينة عن عدم وجود إضاءة أمام القلاية الخاصة برئيس الدير، ما دعا أجهزة الأمن والنيابة إلى توسيع دائرة الاشتباه.

وكان مدير أمن البحيرة السابق، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، بالعثور على جثة الأنبا أبيفانيوس، رئيس الدير، وسط بركة من الدماء أمام القلاية الخاصة به داخل الدير.