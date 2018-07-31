ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، أدوية تقدر بمليون جنيه داخل مخازن وصيدليات غير مرخصة.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي تحت إشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير إدارة الصيدلة، وبرئاسة الدكتور محمد عبد الحي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة التجارية بالشرقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية شهير بنطاق مركز كفر صقر، وعدد 3 صيدليات غير مرخصة بنطاق مركزي كفر صقر وأبو كبير وجرى ضبط أكثر من 145 ألف صنف أدوية تقدر بحوالي مليون جنيه مصري حيث جرى ضبط عدد 125 ألف قرص أدوية متنوعة، عدد 2545 زجاجة أدوية متنوعة، عدد 7455 أمبولة أدوية متنوعة ، عدد 8923 فيال أدوية متنوعة ، عدد 1388 زجاجة محاليل طبيه متنوعة، عدد 274 أنبوبة مرهم أدوية متنوعة.

كما جرى تنفيذ قرار الغلق الإداري لصيدلية لمخالفتها للقانون رقم 127 لسنة 1955.