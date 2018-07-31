قال محمد عز، المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل، إن الوزارة في انتظار نتائج التقارير والتحقيقات لإيضاح أسباب حادث قطار أسوان.

وأضاف "عز"، في مداخلة لبرنامج "أخبار ten" المذاع عبر قناة "TEN"، الثلاثاء: "نحن في مرحلة التحقيقات، ودعونا لا نستبق الأحداث، وسنوضح كل شيء للرأي العام بعد انتهاء التقارير".

وأوضح "عز" أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للنقل النهري، لتخفيف الأعباء على الطرق، وتقليل التكاليف العالية للنقل البري، و2018 هو عام النقل النهري، ونسعى لتعظيم الاستفادة منه بشتى الطرق.

كانت قرية سلوا بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، قد شهدت، الأحد الماضي، خروج قطار ركاب عن قضبان السكة الحديد، وإصابة 6 أشخاص جراء الحادث، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.