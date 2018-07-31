التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السوداني مسئول تنسيق الشؤون البرلمانية، في حضور المستشار عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

حضر عن الجانب السوداني السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بالقاهرة، والدكتور محمد صالح جابر، مدير الشؤون البرلمانية بمجلس الوزراء بجمهورية السودان، و محمد آدم الرحميه، وأبي مالك أبوسين، من مجلس وزراء جمهورية السودان، ووزير مفوض إدريس محمد علي، مسؤول الشؤون السياسية بسفارة السودان لدى القاهرة.

بينما حضر عن الجانب المصري المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والنائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد الغول، عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون العربية، والنائب السيد فليفل، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير الدولة بمجلس الوزراء ومسئول تنسيق الشؤون البرلمانية السوداني والوفد المرافق له، مؤكدًا متانة العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الأولوية بما يخدم مصالحهما المشتركة، مبديًا استعداد الحكومة المصرية تقديم الخبرة الفنية المطلوبة للجانب السوداني في قطاع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الهام، وايضًا في مجال تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان وأن مصر علي استعداد للتعاون التام وإمدادهم بالخبرات المطلوبة في إطار تبادل الخبرات والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اللقاء إلي قيام الحكومة بتقديم برنامج عملها الجديد تحت شعار "مصر تنطلق" في الفترة الماضية والذي حاز على ثقة مجلس النواب المصرى، موضحًا أنه من المنتظر أن يتم تقديم تقارير متابعة لتنفيذ البرنامج بشكل دورل إلى مجلس النواب، منوهًا إلى أهمية التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين الوزراء والنواب في ترجمة التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب المصري والذي يعد نموذجًا للتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

ونقل طارق توفيق محمد، وزير الدولة بمجلس الوزراء ومسئول تنسيق الشؤون البرلمانية السوداني تهنئة الفريق أبو بكر حسن صالح رئيس الوزراء السوداني إلي نظيره المصرى علي توليه مهام منصبه، وكذا التهنئة علي فوز الحكومة المصرية بثقة البرلمان، معربًا عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير منذ وصوله إلي بلده الثاني مصر، مشيدًا بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات في الفترة الماضية خاصة ما لمسه أثناء جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس برفقة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، معربًا عن انبهاره بما تم انجازه في مدة زمنية قصيرة اقل من عامين، متطلعًا لنقل تلك التجربة إلي بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الإسكان وإقامة المدن الجديدة، والتطوير العقارى.

وطالب مدبولي وزير الدولة السوداني بنقل تحياته وشكره إلي نظيره السوداني، موجهًا له الدعوة بزيارة القاهرة في أقرب فرصة، مؤكدًا علي الاستعداد التام للتعاون في عدد من المشروعات المشتركة بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح وزير شؤون مجلس النواب المصري، أنه يجري دراسة طلبات الوفد السوداني، مؤكدًا أن كل خبراتنا الفنية تحت تصرف الوفد وبما في ذلك آليات التعاون بين الحكومة والبرلمان وتجربة العلاقة بين الوزارة والبرلمان هي علاقة تكاملية وهو ما يسهل الأداء والعمل البرلماني.