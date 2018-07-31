التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، القس تيد ويلسون، رئيس المؤتمر العام لطائفة الإدفنتست والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب مدبولي بالقس تيد ويلسون، معربًا عن سعادته بلقائه والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكدًا حرص الدولة على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، والاهتمام بملف تجديد الخطاب الديني والثقافي، مشيرًا إلى أن مصر لطالما كانت وستظل نموذجًا للتسامح والتعايش بين الأديان السماوية، والابتعاد عن التشدد والعنف والعنصرية.

وأشار رئيس المؤتمر العام لطائفة الإدفنتست، إلى أنه حرص خلال زيارته لمصر على مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى لتقديم التهنئة له على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، معبرًا عن تقديره لمناخ الحريات الدينية والتسامح فى مصر، وكذلك ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، مشيدًا في هذا الصدد بدور الأزهر الشريف كمنارة للتنوير، ومشددًا على دعم الكنيسة الكامل للحكومة المصرية.

وقدم القس تيد ويلسون عرضًا حول نشاط الكنيسة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى اهتمامها بالموضوعات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات ومن بينها التعليم والصحة، مؤكدًا دور مصر المحوري، وما لها من تأثير كبير في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بالجانب الثقافي والتوعوي.