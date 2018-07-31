نفت هيئة السكة الحديد، انفصال جرار عن عربات قطار رقم 623 ركاب "بنها - منوف" وسير العربات دون جرار لمسافة 3 كيلومترات.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن العربات والجرار بهما نظام فرامل أوتوماتيك تعمل على توقيف الجرار والعربات فور حدوث انفصال على مسافة لا تزيد عن متر ونصف أو مترين، وأن ماحدث اليوم هو حدث عارض فني بالقطرة بين الجرار والعربة التي خلفه وعلى الفور جرى إزالته بمعرفة السائق واستكمل القطار رحلته.

وأضافت: "على الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بالتحقيق الفوري لمعرفة السبب ومحاسبه المسؤولين".