تسجيل الدخول

الوطن

عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

أحدث الأخبار

"الحياكة والجاسوسية".. قصة رسائل وشفرات منسوجة بإبرتي "تريكو"

"الحياكة والجاسوسية".. قصة رسائل وشفرات منسوجة بإبرتي "تريكو"

عزيز الشافعي عن أداء الزمالك: مستوى سيئ.. والحكم أسوأ

عزيز الشافعي عن أداء الزمالك: مستوى سيئ.. والحكم أسوأ

الحمد الله: نعتز بجهود مصر لدفع المصالحة ونراهن على حراكها لنجدة القدس

الحمد الله: نعتز بجهود مصر لدفع المصالحة ونراهن على حراكها لنجدة القدس

وزير التعليم العالي الأردني يزور جامعة مصر

وزير التعليم العالي الأردني يزور جامعة مصر

اشتباك بالأيدي وشتائم داخل البرلمان الليبي بسبب الاستفتاء على الدستور

اشتباك بالأيدي وشتائم داخل البرلمان الليبي بسبب الاستفتاء على الدستور

"الخارجية" تتواصل مع إيطاليا بشأن ملابسات وفاة مصري إكلينيكيا

"الخارجية" تتواصل مع إيطاليا بشأن ملابسات وفاة مصري إكلينيكيا

اختيارات الوطن

بالصور| في 3 خطوات.. كيف تحصل على "إيموشن الطيارة" في "فيسبوك"؟

بالصور| في 3 خطوات.. كيف تحصل على "إيموشن الطيارة" في "فيسبوك"؟

10 معلومات عن الإرهابي "عبدالله يوسف" الذي قتلته الشرطة في العبور

10 معلومات عن الإرهابي "عبدالله يوسف" الذي قتلته الشرطة في العبور

بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور

بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

الأكثر قراءة

عاجل