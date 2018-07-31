علق الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على الجدل المثار حول الواقعة التي شهدتها مستشفى قصر العيني، عقب أخد "قرنية" مريض متوفي ووضعها لآخر دون استئذان أسرته، موضحًا أن قانون بنوك القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن.

وأضاف مرشد، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن "القرنية ليست عضوًا في جسم الإنسان، ولكنها نسيج، والبعض خلط بين قانون زراعة الأعضاء، وقانون تنظيم قرنيات العيون".

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن قانون زراعة الأعضاء لا يسمح بنقل الأعضاء إلا بعد إذن كتابي، ولكن من حق أطباء قصر العيني نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفي إلى مريض آخر طبقًا للقانون.