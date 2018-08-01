"كهرباء الوادي الجديد" تنتهي من تنفيذ خطة تجديد الشبكات

قال المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء بنسبة 80% من خطة إحلال وتجديد الشبكات بالمحافظة، باعتمادات قدرها 132 مليون جنيه.

وأضاف خضر، أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة تغذية قرى غرب الموهوب بطول 70 كيلو متر بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه، وأن الخطة تشمل تركيب محولات رفع جهد للتغلب على مشكلة أطوال المسافات المراد تغذيتها كهربائيًا، وأنه يجرى حاليًا تغذية مركز الفرافرة بدائرة كهربائية حلقية تشمل خطوط تغذية إضافية واحتياطية ومد خطوط جديدة، وتغذية مناطق كانت تعانى من ضعف التيار الكهربائي مثل مركز باريس، حيث جري تركيب محولات رفع الجهد، وإنهاء مشكلة ضعف التيار الكهربائي بها.