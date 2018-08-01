شاركت وزارة البيئة في البرنامج التدريبي الخاص بإدماج البعد البيئي في خطط التنمية بمعهد التخطيط القومي، في إطار حرصها على بناء قدرات العاملين والتعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030، وضمن استراتيجية رفع كفاءة الموظف في القطاع الحكومي على قراءة السياسات والاستراتيجيات التنموية وربطها بأهداف وغايات التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون استيعاب كامل لأهداف رؤية مصر 2030، وتحديد الآليات والبرامج اللازمة لتحقيقها.

يهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بمفهموم التنمية المستدامة وركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهمية تحقيق الترابط بين هذه المكونات فى الواقع العلمى من أجل تحقيق التنمية المنشودة وأدوات وآليات إدماج البعد البيئى فى الخطط الإستراتيجية، وربطها وتكاملها مع خطط باقي القطاعات تنفيذاً للالتزامات الوطنية والدولية والخروج بمقترحات لإعداد وتنفيذ هذه الخطط.

ونفذ البرنامج من خلال برنامجين فرعيين ومتكاملين هما "التنمية المستدامة.. التطبيق والتكامل"، و"آليات تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية نحو التنمية المستدامة"، ويعقب البرنامج التدريبي لقاءات دورية بمقر وزارة التخطيط لصياغة أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما قامت الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء وبالتعاون مع مشروع استدامة النقل و دعم نظام حضري متطور في القاهرة، بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية للبرامج الإحصائية بمقر معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال استخدام برامج التحليل الإحصائي وتحليل البيانات، بهدف مساعدة الباحثين على تحليل البيانات والاستفادة منها بالشكل المطلوب.