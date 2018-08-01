قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك حقق نتائج غير مسبوقة هذا العام وبلغ إجمالي ميزانية البنك 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق، ما يسمح للبنك بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية.

وأوضحت والي، أن ما تحقق من نتائج كان نتيجة طبيعية لتطور أداء البنك من خلال تطوير هيكله الوظيفي واستحداث قطاعات جديدة كقطاع الخزانة، قطاع المخاطر، الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة، إدارة التمويل العقاري.

وأشارت والي إلى الدور الذي يقوم به البنك في تطبيق الشمول المالي من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية كماكينات الصراف الآلي والتي زاد عددها إلى 43 ماكينة فضلا عن الاشتراك في خدمة شبكة "123"، بما يتيح للعملاء الصرف من كافة ماكينات الصارف الآلي.