حصل الطبيب فؤاد محمد عوض، بكلية طب جامعة الأزهر، على درجة الماجستير، وذلك خلال دراسته المُعنونة: "دراسة مدى الفاعلية والأمان لعلاج دوالي الساقين باستخدام قسطرة الحقن الوريدي تحت تأثير المخدر الموضعي".

وجاءت هذه الرسالة، تحت إشراف، الدكتور محمد عاطف أحمد بيومي أستاذ ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور محمد يحيي زكريا مدرس جراحة الأوعية الدموية بالكلية.

وتضمنت لجنة المُناقشة والتحكيم، كل من الدكتور محمد عاطف أحمد بيومي أستاذ ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الحميد عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم جراجة الأوعية الدموية بالكلية، والدكتور وليد الباز أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالكلية.