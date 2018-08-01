بدأت المدن الجامعية بجامعة بنها، اليوم، تلقي طلبات الإقامة بها للطلاب القدامى والجدد حتى السابع من سبتمبر المقبل، على أن يتقدم الطالب بطلب الالتحاق بالمدينة الجامعية فور الإعلان عن قبوله بالكلية المتقدم للالتحاق بها، حتى يتم إلحاقهم بالمدن الجامعية ببنها وطوخ ومشتهر وشبرا للعام الدراسي 2018 – 2019،صرح بذلك الدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن الجامعية.

وأضاف أن إدارة المدن الجامعية، حددت مقر الإدارة العامة للمدن بكفر سعد ببنها لتقدم الطلاب القدامى والجدد بطلباتهم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر يوميا عدا أيام الجمعة والسبت.

وقال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة المدن، إن إدارة المدن الجامعية حددت شروط اختيار الطلاب للالتحاق بها وهي بالنسبة للطلاب القدامي، يتم الاختيار حسب بعد المسافة وتقدير النجاح في السنة السابقة وأن يكون الطالب منتظم وليس منتسبا وألا يكون الطالب قد تم توقيع عليه عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها وألا يكون فصل من المدن إداريا أو للمشاغبة في أي من الأعوام السابقة كما يراعى في القبول البعد الجغرافي.

وأضاف أن أفضلية الالتحاق بالمدن بالنسبة للطلاب الجدد هي بعد المسافة ومجموع الثانوية العامة وتاريخ الميلاد بألا يزيد سن الطالب أو الطالبة عن 21 عاما وأن يكون انتظام.

وقال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس الجامعة، إن هذه الشروط فيما عدا شرط الانتظام يستثنى منها الحالات الصحية وذوي الاحتياجات الخاصه بناء على الكشوف الطبية.

وأكد القاضي على إعلان النتائج النهائية لقبول 2248 طالبا وطاة بجميع مدن الجامعة، قبل بدء العام الجامعي من خلال عمل تنسيق واختيار الطلاب، وحدد نسبة 60% من الأماكن المتاحة بالمدن للطلاب القدامى و30% من الأماكن للطلاب المستجدين و10% للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية والاستثنائية.