أعلنت الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم، عن بدء التشغيل التجريبي لبنك الدم الجديد بمستشفى فوه المركزي، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة التي تشمل تطوير بنوك الدم برعاية الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمية عبد المنعم، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة.

وشهدت مدير إدارة البنوك، تجربة استقبال المتبرعين بالدم وإجراء التحاليل والكشف الطبي عليهم وإجراء عملية وفصل لمكونات الدم داخل البنك، مؤكدة أنه سيوفر الوقت والتكلفة على المرضى والمصابين وذويهم وتوفير دم آمن وفعال بدلاً من الذهاب لدسوق أو كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربينى، مدير عام الطب العلاجي بكفر الشيخ، الدكتور محمد الفار، مدير عام مستشفى فوه المركزي، الدكتور محمد الطوخي، مدير بنك الدم بمستشفى فوه المركزي، المهندس سمير الحشاش، رئيس مجلس مؤسسة الصحوة المصرية بفوه.

وقدمت مدير إدارة بنوك الدم، الشكر لإدارة مستشفى فوه المركزي، وإدارة مستشفى دسوق العام وجميع العاملين ببنك دم دسوق والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة كفر الشيخ على التعاون في تدريب العاملين.