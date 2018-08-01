كشف أحمد عبدالتواب، شقيق ضحية سرقة القرنية بمستشفى قصر العيني، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه دخل المستشفى لإجراء عملية بالقلب، فأبلغوه أن علاجه سيكون بالأدوية، وفي اليوم التالي صباحًا أبلغوه أنه توفى نتيجة توقف عضلة القلب.

وتابع "عبدالتواب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء: "ذهبنا لاستلامه من المشرحة، ومنعونا عن الدخول بحجة أن الكهرباء مقطوعة بداخل المشرحة، وعندما دخلنا وجدنا 2 عمال ماسكين خرطوم مياه وبيرشوا عليه لوقف النزيف، وكانوا يرتدون ملابس العمليات".

واتهم المستشفى بقتله من أجل سرقة القرنية، موضحًا أن شقيقه حُجز في المستشفى لمدة أسبوع، وكان طوال الفترة تُجرى له الأشعة والتحاليل لمطابقة مواصفات قرنيته مع المريض الآخر التي نقلت إليه.

وتابع: "ابنه عنده 11 سنة وجاتله صدمة من رؤية والده ولا يأكل ولا يتحدث من المنظر حتى الآن".