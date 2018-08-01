قال حسن إبراهيم، الذي عرف نفسه على أنه أحد مؤسسي قناة الجزيرة، إن أداء القناة منذ إطلاقها كان قمة في المهنية، موضحًا أن أمريكا عندما ذهلت من الشعبية الكبيرة للقناة عملت على الحد من هذا التأثير من خلال الإيعاز بشخص يتبع للأمريكان لإدارة الجزيرة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أنه أنتج الكثير من الأفلام الوثائقية في القناة وكان أول منتج لبرنامج الاتجاه المعاكس، ثم بعد ذلك برنامج الملف الأسبوعي.

وأشار إلى أن الجزيرة عينت الكثير من الإخوان في القناة لا يمتون للمجال الإعلامي بصلة ولكنهم فقط تربوا في الغرب وأوروبا ومصر على فكر الجماعة.