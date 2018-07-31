قال الإعلامي أحمد موسى، إن وثائق أمريكية كشفت مسؤولية ضابط بالمخابرات الأمريكية عن مراقبة المحتوى المذاع على فضائية "الجزيرة".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، إن الضابط الأمريكي قال إن تغطية القناة لأحداث الحرب على غزة تثبت أن النظام القطري يستخدم الجزيرة للضغط على مصر والسعودية.

وتابع موسى، أن الضابط نقل عن مكتب الشؤون العامة بالقناة، قولها إن الجزيرة باتت جزءً من الخبر لا مجرد ناقلة له، بما يشي أنهم يصنعون الشائعات والأكاذيب التي تثستخدم كأخبار.